В поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб".

Смертельна троща на Миколаївщині. Там мікроавтобус із сезонними робітниками протаранив вантажівку, а потім влетів в причеп Камазу. Водій та три пасажири бусу загинули миттєво, ще сімох людей забрала швидка. В усіх травми різного ступеню.

Хто спровокував аварію? І що кажуть очевидці? Марина Михайловська далі.

Посеред нічної траси - понівечена маршрутка. Попередньо, вона зачепила вантажівку, що їхала назустріч, а після влетіла в причеп КАМАЗу.

Олександр Чернюк, заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області:

Мікроавтобус Мерседес рухався з боку с. Калинівка в напрямку м. Снігурівка. Вантажний автомобіль Даф рухався у зустрічному напрямку. Камаз був в попутному напрямку.

В мікроавтобусі їхали одинадцять людей. Троє з них, серед них 15-річний підліток та водій маршрутки, загинули на місці.

Артем Вагін, пресофіцер ГУ ДСНС у Миколаївській області:

Водій Спринтера, який загинув, та постраждала пасажирка були заблоковані конструктивними елементами транспортного засобу. Наші рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували постраждалу та тіло водія, а ще тіла двох загиблих.

Решта пасажирів зазнали поранень. Шістьох довелося госпіталізувати. Їх терміново доправили до Миколаєва.

Олександр Дем'янов, головний лікар Лікарні швидкої медичної допомоги:

Переломи кісток гомілок у двох пацієнтів і у одного пацієнта на тлі струсу головного мозку забій плечового суглобу. Їх життю нічого не загрожує.

В автобусі відомо, що мікроавтобус після робочого дня на полі розвозив працівників. Цього дня за кермом був новий водій. І, як стверджують постраждалі, він поспішав, відтак їхав швидко.

Олександр Чернюк, заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області:

Чи перевищував водій швидкість та всі обставини ДТП будуть вже встановлені після проведення комплексних експертиз та слідчих процесуальних дій. Комплекс автотехнічних експертиз, перевірка технічного стану техзасобів, судово-медична експертиза.

Два інші водії-учасники аварії не постраждали. В поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб".