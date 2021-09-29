В Украине резкая вспышка коронавируса: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За сутки в Украине подтвердили 9666 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Схожая статистика предыдущий раз была еще в апреле 2021 года.
За сутки в Украине:
- госпитализировали 2855 человек;
- летальных случаев - 217;
- выздоровел - 3281 человек.
Протестовали:
- методом ПЦР - 42 132 человека,
- методом ИФА - 10 973 лица,
- экспресс-тестами - 39 724 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 411 622 лица;
- выздоровели - 2 251 352 лица;
- летальных исходов - 56 080;
- проведения ПЦР-тестов - 12 783 263.
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Кроме того, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. Перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое тестирование лекарств.
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