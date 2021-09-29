Осенний призыв: когда стартует служба [ Редактировать ]
Осенью 2021 года на срочную службу в украинскую армию намерены призывать более 13,5 тысячи человек. Об этом рассказал начальник отдела комплектования рядовым, сержантским составом и призыва управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко, пишет Армияinform.
- Осенний призыв будет проводиться в октябре - декабре.
- Первые отправления начнутся 5 октября, а последнее - 21 декабря.
- Всего запланировано призвать 13 575 мужчин.
Это на 671 человека меньше, чем во время весеннего призыва, но цифра для нужд ВСУ осталась неизменной – 6500 человек. Общее уменьшение произошло из-за уменьшения потребностей других силовых структур.
Больше всего будет призвано:
- в Днепропетровской области - 1300 человек.
- в Харьковской - 972 человека.
Мужчины, которые стали студентами, до 1 октября должны предоставить справку об этом в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где они находятся на учете.
Он отметил, что уже три призывные кампании в Украине прошли в условиях карантина.
Когда отменят срочную службу в Украине
Законы "Об основах национального сопротивления" и "О внесении изменения в статью 1 закона Украины "О численности Вооруженных сил Украины" парламент принял 16 июля. 29 июля президент подписал эти законы.
20 июля глава президентской партии "Слуга Народа" Александр Корниенко в интервью СМИ заявил, что уже с 2023 года в Украине могут отменить обязательный военный призыв. Это в частности позволит сделать принятый Радой закон О Национальном сопротивлении, который предусматривает создание территориальной обороны.
Кроме того, весной 2021 года военный призыв в Украине для срочников прошел по новым правилам. Теперь призванных на срочную военную службу будут сразу направлять непосредственно в части, срочники будут приносить присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией.
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