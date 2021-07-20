На территории Украины с 2023 года готовятся к отмене обязательного военного призыва. Такое решение приняли в связи с новыми шагами к членству в НАТО. Об этом заявил глава партии "Слуга Народа" Александр Корниенко.

По его словам, законопроект о национальном сопротивлении предполагает воплощение в жизнь стратегии президента Украины Владимира Зеленского, которая предусматривает замену обязательного призыва службой в резерве.

Это возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, потому что они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно.

Читайте также, закон о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки сегодня вступил в силу. Документ позволит в случае необходимости за сутки мобилизовать резервистов, вводится электронный программный продукт - автоматизированная система "Оберег".

Кроме того, весной 2021 года военный призыв в Украине для срочников прошел по новым правилам. Теперь призванных на срочную военную службу будут сразу направлять непосредственно в части, срочники будут приносить присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.