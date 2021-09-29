Украина утвердила "Стратегию деоккупации Крыма" [ Редактировать ]
В среду, 29 сенятбря, Кабинет министров Украины утвердил "Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя". А также меры по ее реализации. Об этом свидетельствуют материалы к заседанию правительства.
Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма. Как было отмечено, "Крымская платформа" - это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня.
Отметим, документ включает в себя 158 пунктов, последним из которых является проведение местных выборов после деоккупации полуострова.
Напомним, что ранее о непризнании выборов в оккупированном Крыму, кроме Украины, заявили Турция и Грузия. В Тбилиси отказались также признавать итоги голосования на территории оккупированной Абхазии и Южной Осетии.
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