В среду, 29 сенятбря, Кабинет министров Украины утвердил "Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя". А также меры по ее реализации. Об этом свидетельствуют материалы к заседанию правительства.

Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма. Как было отмечено, "Крымская платформа" - это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня.

Отметим, документ включает в себя 158 пунктов, последним из которых является проведение местных выборов после деоккупации полуострова.

Напомним, что ранее о непризнании выборов в оккупированном Крыму, кроме Украины, заявили Турция и Грузия. В Тбилиси отказались также признавать итоги голосования на территории оккупированной Абхазии и Южной Осетии.