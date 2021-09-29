Війна на Сході: ворог обстріляв Кам'янку з мінометів [ Редактировать ]
Сьогодні зранку на фронті зафіксовано два ворожі обстріли. Противник атакував з протитанкових гранатометів поблизу Золотого-4 та Пісків. Напередодні ворог вісім разів порушував режим тиші.
Неподалік Кам'янки незаконні збройні формування обстрілювали українських захисників зі 120-их мінометів.
А поблизу Кримського та Павлополя ворог вів прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, на Донеччині за допомогою двох безпілотників скинув гранатометні постріли ВОГ-17. Два обстріли зафіксовано сьогодні зранку. Противник атакував з протитанкових гранатометів поблизу Золотого-4 та Пісків.
Про ситуацію на передовій - Руслан Смещук.
Передові позиції навпроти окупованої Горлівки. Окопи та укріплення, що перерізають донецький степ. Через непростий ландшафт ворог може спробувати скритно підійти впритул до окопів армійців.
Сергій, військовослужбовець ЗСУ:
Дивлюся вперед по фронту. Так як тута дуже густа зеленка, і до ворога дуже близько.
Вояки розповідають - нещодавно ситуація тут загострилася, ймовірно через те, що вороже командування провело на позиціях ротацію.
Вадим, військовослужбовець:
За останню добу частенько стали обстрілювать, прицільний вогонь ведеться по нашим позиціям. Ротація, можливо, в них пройшла. Більше об'яснить не можу вам. Бо так обично буває, коли в них ротація проходить, то починають з новими силами прострелювать позиції, провірять на шо ми способні.
Тож на оборонних рубежах посилили заходи безпеки.
А це вже - за декілька кілометрів в тил від переднього краю. Тут тренуються вояки одного із підрозділів. Відпрацьовують застосування дуже небезпечної зброї. Навіть для того, в чиїх вона руках.
Бойові гранати метають всі без виключення - і ті, хто воює на передовій, і військовослужбовці, задіяні у логістиці та управлінні.
Віталій, військовослужбовець:
Перебуваючи в зоні виконання завдань, ми постійно підтримуємо свою навченість, навченість нашого особового складу. Це з тією метою, щоб при всіх випадках нападу агресора, ми готові відбиватися і стояти за свою землю!
Сергієві не раз доводилося застосовувати гранати у реальному бою. Під Авдіївкою навіть вдалося знищити ворожу групу, яка намагалася перетнути лінію фронту та зайти вглиб армійської оборони.
Сергій, військовослужбовець:
Згідно наказа командира опорного пункта була виявлена група противника і її треба було відпрацювати гранатами. Це була будівля і треба було закидати будівлю цю гранатами.
Відпрацьовують вояки і навички бою з іншою зброєю.
Це реальні навчання - без показухи. Хтось із завданням впорався, хтось - результатом не задоволений.
Олександр, військовослужбовець:
Погані навички маю, їх покращити треба. Для того виконуємо ці вправи.
Вояки впевнені - саме навчання та чесна, системна робота над помилками істотно підвищує боєздатність. Що ж до загальної картини на фронті - ситуація незмінна, обстріли тривають. Сьогодні, на щастя, без втрат.
по теме
У Міністерстві оборони повідомляють, що незаконні збройні формування лише двічі порушили режим припинення вогню.
У напрямку Південного й Кримського найманці атакували з гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У напрямку Південного й Кримського найманці атакували з гранатометів та великокаліберних кулеметів. А в бік Новолуганського били зі стрілецької зброї.
Загалом за попередню добу - 12 атак. У напрямку Світлодарська противник вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Водяного та Павлополя скинув з безпілотників осколкові гранати, а також обстріляв українські позиції з гранатометів і стрілецької зброї.
По українських позиціях поблизу Кам'янки супротивник вів вогонь із заборонених мінометів 120 калібру. А захисників Шумів прицільно атакував зі стрілецької зброї. Підрозділи Збройних сил вели активну оборону й дали відсіч ворогу.