Сьогодні зранку на фронті зафіксовано два ворожі обстріли. Противник атакував з протитанкових гранатометів поблизу Золотого-4 та Пісків. Напередодні ворог вісім разів порушував режим тиші.

Неподалік Кам'янки незаконні збройні формування обстрілювали українських захисників зі 120-их мінометів.

А поблизу Кримського та Павлополя ворог вів прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, на Донеччині за допомогою двох безпілотників скинув гранатометні постріли ВОГ-17. Два обстріли зафіксовано сьогодні зранку. Противник атакував з протитанкових гранатометів поблизу Золотого-4 та Пісків.

Про ситуацію на передовій - Руслан Смещук.

Передові позиції навпроти окупованої Горлівки. Окопи та укріплення, що перерізають донецький степ. Через непростий ландшафт ворог може спробувати скритно підійти впритул до окопів армійців.

Сергій, військовослужбовець ЗСУ:

Дивлюся вперед по фронту. Так як тута дуже густа зеленка, і до ворога дуже близько.

Вояки розповідають - нещодавно ситуація тут загострилася, ймовірно через те, що вороже командування провело на позиціях ротацію.

Вадим, військовослужбовець:

За останню добу частенько стали обстрілювать, прицільний вогонь ведеться по нашим позиціям. Ротація, можливо, в них пройшла. Більше об'яснить не можу вам. Бо так обично буває, коли в них ротація проходить, то починають з новими силами прострелювать позиції, провірять на шо ми способні.

Тож на оборонних рубежах посилили заходи безпеки.

А це вже - за декілька кілометрів в тил від переднього краю. Тут тренуються вояки одного із підрозділів. Відпрацьовують застосування дуже небезпечної зброї. Навіть для того, в чиїх вона руках.

Бойові гранати метають всі без виключення - і ті, хто воює на передовій, і військовослужбовці, задіяні у логістиці та управлінні.

Віталій, військовослужбовець:

Перебуваючи в зоні виконання завдань, ми постійно підтримуємо свою навченість, навченість нашого особового складу. Це з тією метою, щоб при всіх випадках нападу агресора, ми готові відбиватися і стояти за свою землю!

Сергієві не раз доводилося застосовувати гранати у реальному бою. Під Авдіївкою навіть вдалося знищити ворожу групу, яка намагалася перетнути лінію фронту та зайти вглиб армійської оборони.

Сергій, військовослужбовець:

Згідно наказа командира опорного пункта була виявлена група противника і її треба було відпрацювати гранатами. Це була будівля і треба було закидати будівлю цю гранатами.

Відпрацьовують вояки і навички бою з іншою зброєю.

Це реальні навчання - без показухи. Хтось із завданням впорався, хтось - результатом не задоволений.

Олександр, військовослужбовець:

Погані навички маю, їх покращити треба. Для того виконуємо ці вправи.

Вояки впевнені - саме навчання та чесна, системна робота над помилками істотно підвищує боєздатність. Що ж до загальної картини на фронті - ситуація незмінна, обстріли тривають. Сьогодні, на щастя, без втрат.