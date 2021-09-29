Цена на газ в Европе в ходе торговой сессии обновила исторический максимум, превысив отметку 1050 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщается в данных Лондонской биржи ICE.

Согласно данным торгов, стоимость газа на европейском хабе TTF в начале торгов составляла около 955 долларов, но в течение сессии достигла рекордных 1064 долларов за тысячу кубометров.

Отметим, прошлый максимум был достигнут на торгах вчера - более 1040 долларов за тысячу кубометров. Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели на фоне низких запасов в европейских подземных хранилищах и сокращения поставок из России.

Читайте также, лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц выступил за сохранение транзита газа через Украину. Шольц назвал главной задачей нового правительства Германии формирование более сильного и суверенного Евросоюза.

Кроме того, секретарь США по вопросам энергетики Дженнифер Гренхолм заявила о том, что США и ЕС работают над обеспечением европейских потребителей газа этой зимой. США работают с европейскими партнерами над диверсификацией источников поступления энергии.

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