Цена на газ в Европе выросла до максимума [ Редактировать ]
Цена на газ в Европе в ходе торговой сессии обновила исторический максимум, превысив отметку 1050 долларов за тысячу кубометров.
Об этом сообщается в данных Лондонской биржи ICE.
Согласно данным торгов, стоимость газа на европейском хабе TTF в начале торгов составляла около 955 долларов, но в течение сессии достигла рекордных 1064 долларов за тысячу кубометров.
Отметим, прошлый максимум был достигнут на торгах вчера - более 1040 долларов за тысячу кубометров. Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели на фоне низких запасов в европейских подземных хранилищах и сокращения поставок из России.
Читайте также, лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц выступил за сохранение транзита газа через Украину. Шольц назвал главной задачей нового правительства Германии формирование более сильного и суверенного Евросоюза.
Кроме того, секретарь США по вопросам энергетики Дженнифер Гренхолм заявила о том, что США и ЕС работают над обеспечением европейских потребителей газа этой зимой. США работают с европейскими партнерами над диверсификацией источников поступления энергии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В России заявили о готовности возобновить диалог о закупке Украиной российского газа напрямую
Беспокойство вызывает то, что российская сторона отказалась бронировать дополнительные объемы транзита газа через Украину на октябрь
Национальный банк Украины (НБУ) на 30 сентября 2021 года установил курс евро
В Украине с 1 октября по 1 мая водители автомобилей должны ездить с включенными фарами вне населенных пунктов
В октябре 2021 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников