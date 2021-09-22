США помогут Европе с нехваткой газа [ Редактировать ]
В среду, 22 сентября, секретарь США по вопросам энергетики Дженнифер Гренхолм заявила о том, что США и ЕС работают над обеспечением европейских потребителей газа этой зимой. Об этом сообщает "Укринформ".
Повышение цен на газ привело к серьезной обеспокоенности относительно надежности существующих систем (энергетической) поставки и безопасности в Европе. Администрация в США была очень четкой в том, что мы и наши партнеры должны быть готовы стоять вместе, когда появляются игроки, которые, вероятно, манипулируют поставкой с целью получить собственную выгоду.
Гренхолм отметила, что США работают с европейскими партнерами над диверсификацией источников поступления энергии.
Очевидно, это (диверсификация) является несколько продолжительной перспективой, и мы будем достигать этого агрессивным путем. Но, очевидно, все мы должны держать взгляд на проблемах любых манипуляций с ценами на газ, которые связаны с несостоятельностью обеспечить должное энергетическое снабжение. Мы смотрим на это очень серьезно. Вы будете иметь адекватные и доступные поставки газа этой зимой.
Читайте также, цена на газ в Европе побила очередной рекорд - впервые в истории она превысила отметку в $950 за тысячу кубометров. Стоимость фьючерса на октябрь по индексу самого ликвидного европейского хаба нидерландского TTF на 12:03 по киевскому времени дорожала на 17,27% - до $943 за тысячу кубов.
Кроме того, несмотря на рекордные цены на газ на мировых рынках (более $700 за тысячу кубометров) для украинцев "голубое топливо" останется на уровне ранее подписанного годового контракта - 7,96 грн за кубометр. Договор будет пересматриваться и вступит в силу новый контракт на следующий год.
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