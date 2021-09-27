"Украина должна сохранить транзит газа" - кандидат в канцлеры Германии [ Редактировать ]
В понедельник, 27 сентября, лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц выступил за сохранение транзита газа через Украину. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Что касается трубопровода, строительство которого завершено (Северный поток-2), то важно, чтобы все учитывали гарантии, которые связаны с его работой. К гарантиям относится то, что Украина должна оставаться транзитером.
Говоря о гарантиях, он сказал:
К ним относится, что Украина останется страной-транзитером, что мы убедились в том, что поставки газа не угрожают некоторым странам в Восточной Европе со стороны России.
Германия "приложила значительные усилия" для того, чтобы такие гарантии были даны и "на них можно было положиться". Кроме того, Шольц назвал главной задачей нового правительства Германии формирование более сильного и суверенного Евросоюза.
Ранее в "Нафтогазе" назвали стоимость газа для населения в отопительный сезон. Напомним, что текущей неделе цена природного газа на европейском хабе в Нидерландах превысила отметку $700 за тысячу кубометров.
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