На территории Европы стоимость голубого топлива выросла на 10%. Такая ситуация произошла во время торгов в понедельник, 27 сентября.

Таким образом, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла почти $940 за тысячу кубометров. При том запасы газа в подземных хранилищах остались на минимуме за 10 лет. Теперь в среднем они составляют 72%.

Отмечается, что по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, российский концерн "Газпром" вводит в эксплуатацию "Северный поток"-2, в связи с чем и возникла такая ситуация.

Читайте также, лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц выступил за сохранение транзита газа через Украину. Шольц назвал главной задачей нового правительства Германии формирование более сильного и суверенного Евросоюза.

Кроме того, секретарь США по вопросам энергетики Дженнифер Гренхолм заявила о том, что США и ЕС работают над обеспечением европейских потребителей газа этой зимой. США работают с европейскими партнерами над диверсификацией источников поступления энергии.

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