Украине следует реально взвешивать свои возможности на вступление в Европейский союз. ЕС сегодня он переживает не лучшие времена.

Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"ЕС переживает непростые времена. Как писал классик, не тот уже Миргород и река Хорол не та, так и здесь - не тот уже Брюссель и река Эльба не та … Много есть проблем, и мы видим, как тяжело дается евроинтеграция балканским странам. Я считаю, что мы должны быть реалистичными идеалистами. Верить в лучшее - что получим то, что хотим, но реально взвешивать возможности получить это именно сейчас", - отметил Кулеба.

По его словам, переговорный процесс идет, но на данном этапе МИД интересуют не большие цели, а конкретные экономические результаты.

Ранее Кулеба резко ответил Путину на слова о пересечении "красных линий".