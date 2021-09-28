Во вторник, 28 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что случае проведения саммита "нормандской четверки" при участии канцлера Германии Ангелы Меркель, принятые на нем решения останутся актуальными и для нового правительства Германии.

У Германии наследственная внешняя политика, потому мы убеждены, что даже если саммит "нормандский" пройдет при участии госпожи Меркель, то те решения, обязательства, которые будут взяты, останутся актуальными и для нового правительства Германии.

Также он прокомментировал перспективы будущей коалиции в Германии для Украины.

Это будет очень прагматическое новое немецкое правительство. Оно не будет антиукринским, Оно будет, прежде всего, заниматься внутриненемецкими вопросами. И господин Шольц, и господин Лашет нам понятны. Но самое важное здесь - каким будет коалиционное соглашение с либералами и "зелеными". Если это будет коалиция либералы плюс "зеленые" и Християнские демократы или Социал-демократы, то могут быть отличия в нюансах, но принципиально, каких-то резких изменений я не ожидаю.

Ранее мы писали о том, кто заменит Ангелу Меркель.

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