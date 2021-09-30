В четверг, 30 сентября, народный депутат и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил в Раду еще одно обращение с инициативой отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова. Об этом сообщает пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний.

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В этот раз Арахамия подал обращение лично от себя.

Похоже, одного обращения от фракции по поводу подписных листов об отзыве главы парламента с должности было мало. Поступило второе обращение от народного депутата Украины Давида Арахамии.

Туний отметила, что теперь процедура отставки Разумкова запускается заново.

Новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно.

Ранее Разумков заявил, что не намерен идти в отставку.

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