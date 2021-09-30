Жилищную субсидию не смогут оформить те граждане, кто внесен в Единый реестр должников по уплате алиментов и не выплачивает своим детям женьги более трех месяцев. Об этом сообщает Минсоцполитики.

Право на субсидии имеют алко- или наркозависимые лица, что подтверждается справкой от врача, а также лица, к которым применяются меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы (должности), и лиц, находящихся под домашним арестом или же под стражей.

Кому назначается субсидия

Субсидия назначается одному из зарегистрированных в жилом помещении лиц, с учетом всех зарегистрированных лиц. При назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства, даже если они проживают в другом месте.

Если в жилых помещениях (домах) зарегистрированы несовершеннолетние дети, оставшиеся без родительской опеки (попечительства), и/или недееспособные лица трудоспособного возраста, над которыми установлена ​​опека. Необходимо заявление опекуна (попечителя).

По решению органов соцзащиты субсидия может быть назначена лицам, которые арендуют жилье на основании договора найма, или индивидуальным застройщикам, дома которых не приняты в эксплуатацию.

Жилищная субсидия также может назначаться одному из членов домохозяйства, которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем без договора найма (аренды) жилья, в случае, когда они являются внутренне перемещенными лицами.

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Кому не назначается субсидия

Жилищная субсидия не может назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту фактического проживания.

Субсидию не назначат, если на банковском счете члена семьи есть депозит на сумму свыше 100 тыс. грн.

Общая площадь квартиры превышает 130 кв. м., а частного дома - 230 кв. м.

В собственности украинца есть транспортное средство не старше 5 лет, и/или более чем один автомобиль, младше 15 лет (кроме мопеда и прицепа).

Кто-либо из членов семьи в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму более 50 тыс. грн.

Не назначается субсидия лицам, которые имеют просроченную свыше 3 месяцев задолженность по оплате услуг, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, а также гражданам, не вернувшим излишне перечисленную (выплаченную) сумму субсидии за предыдущие периоды.

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