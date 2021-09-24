Субсидии в Украине: Минсоцполитики опубликовало инструкцию для рассчета [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Право на получение жилищных субсидий в Украине имеют семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги превышает определенный для них обязательный платеж. Об этом сообщает Министерство социальной политики.
Сейчас до конца действия карантина обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи:
- исчисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;
- полученная цифра делится на количество членов домохозяйства, так определяется среднемесячный доход на одного человека;
- доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на 01.01.2021 составляет 2189 грн);
- полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%, и таким образом определяется процент от среднемесячного совокупного дохода.
После этого рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.
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