Счет за ЖКХ не должен превышать обязательный платеж Источник: НБУ

Право на получение жилищных субсидий в Украине имеют семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги превышает определенный для них обязательный платеж. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Сейчас до конца действия карантина обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи:

исчисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

полученная цифра делится на количество членов домохозяйства, так определяется среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на 01.01.2021 составляет 2189 грн);

полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%, и таким образом определяется процент от среднемесячного совокупного дохода.

Читайте также Как правильно оформить субсидию: пошаговая инструкция

После этого рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, как в Украине будут насчитывать субсидии в новом отопительном сезоне и как оформить субсидии задним числом.