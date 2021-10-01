В Кремле не исключают задержки с "Северным потоком-2" [ Редактировать ]
У президента России Владимира Путина не исключают, что смена власти в Германии может повлиять на сроки запуска газопровода "Северный поток-2". В частности, рассматриваются менее оперативные сценарии запуска.
Как завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Германии продолжают работать все ведомства, которые будут сертифицировать "Северный поток-2".
"Никакой паузы в работе там не предусматривается, работа идет своим чередом. Мы уже говорили ранее, что возможны сценарии оперативные, возможны менее оперативные", - заявил он.
Напомним, что 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Лавров уверен, что агрессивно настроенное лишь меньшество в ЕС
Российский проект "Северный поток-2" не удалось остановить, несмотря на противодействие со стороны некоторых европейских стран
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу поддержала возможность возврата к очному формату встреч
В России заявили о готовности возобновить диалог о закупке Украиной российского газа напрямую
Представители России, по словам министра, пытались заставить Украину возобновить встречи в Минске, а отказ называть "выходом" из Минских договоренностей