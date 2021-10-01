У президента России Владимира Путина не исключают, что смена власти в Германии может повлиять на сроки запуска газопровода "Северный поток-2". В частности, рассматриваются менее оперативные сценарии запуска.

Как завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Германии продолжают работать все ведомства, которые будут сертифицировать "Северный поток-2".

"Никакой паузы в работе там не предусматривается, работа идет своим чередом. Мы уже говорили ранее, что возможны сценарии оперативные, возможны менее оперативные", - заявил он.

Напомним, что 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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