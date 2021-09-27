В понедельник, 27 сентября, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что разблокировка доступа европейских покупателей к покупке российского и центральноазиатского газа на восточной границе Украины и дальнейшего самостоятельного бронирования транзитных мощностей является обязательными условиями сертификации газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Нельзя обеспечить доступ третьих сторон только к "Северному потоку-2". Потому что тогда он станет как раз привилегированным по сравнению с другими газопроводами, идущими из России в Европу - например, через Украину. Немецкий регулятор должен не сертифицировать "Северный поток-2" до разблокирования Россией украинского газопровода для третьих сторон. Чтобы европейские компании смогли получать газ на границе Украина-Россия и затем самостоятельно бронировать транзит через Украину.

Обеспечение свободного доступа только к "Северному потоку-2" без разблокировки Россией украинского транзитного маршрута противоречило бы принципу солидарности, который заложен в договор об учреждении ЕС. Витренко напомнил о решении Европейского суда, которым немецкий регулятор обязали применять принцип солидарности при сертификации газопроводов.

Витренко подчеркнул, что Украина не требует гарантий, а требует выполнения законодательства.

Украинская стратегия заключается не в том, чтобы просить какие-то гарантии и потом на них полагаться. Потому что у нас есть печальный опыт Будапештского меморандума и, поэтому, мы не очень в такое верим. Все мы понимаем, что Газпром и Путин в Европе пытаются использовать право силы, наша же сила - как раз в правовой обоснованности позиции.

Напомним, что 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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