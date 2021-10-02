Принудительной вакцинации от коронавируса: Кличко сделал заявление [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Жителям Киева не удастся избежать обязательной вакцинации. Более того, она может стать принудительной.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
По словам Кличко, киевляне обязаны сделать прививку от COVID-19, если хотят свободно ездить в общественном транспорте или, например, зайти в заведение.
"Мы не хотим доводить до принудительной вакцинации, но дойдем до того, что если вы хотите ездить в общественном транспорте, то без вакцинации вы этого не сможете сделать. Если вы хотите пойти в общественные заведения, то также без вакцинации вы этого не сможете сделать. Это как принудительно, но это забота о самом ценном - здоровье людей", - предупредил Кличко.
Напомним, что в Украине у 35 тысяч доз вакцин заканчивается срок годности.
Кроме того, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. Перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое тестирование лекарств.
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