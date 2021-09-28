В Украине 35 тысяч доз вакцин с истекающим сроком [ Редактировать ]
В Украине у 35 676 доз вакцин от коронавируса 30 сентября закончится срок годности. Всего на данный момент в стране 11 457 084 доз COVID-вакцин от разных производителей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
На национальном, региональных и местных складах в наличии:
- 6 998 206 доз вакцины CoronaVac,
- 1 687 688 доз вакцины Comirnaty (Pfizer).
- 2 771 190 доз вакцины AstraZeneca.
Срок годности 30 сентября истекает:
- у 1 640 доз вакцин AstraZeneca ,
- у 34 036 доз вакцины Pfizer.
Срок годности до 31 октября:
- у 1 604 591 доз вакцин AstraZeneca,
- у 5772 вакцины Pfizer.
Срок годности до 30 ноября:
- у 1 164 959 доз вакцины AstraZeneca,
- у 2 862 доз вакцины Pfizer.
Вакцины Pfizer будут годными:
- до 31 ноября – 2 862 доз,
- до 31 декабря – 767 722 дозы,
- до 31 января 2022 года - 877 296 доз.
Вакцины CoronaVac будут годными:
- до 15 июня 2022 – 159 600 доз,
- еще 8 838 606 доз будут годны до апреля-августа 2023 года.
В Минздраве подчеркнули, что в настоящее время в Украине проводится в среднем 107 тыс. вакцинаций в сутки, однако "уже сейчас наблюдается наращивание темпов".
В ведомстве подчеркнули, что принимаются все меры для того, чтобы рационально использовать имеющуюся вакцину.
Это касается принятия решения о ввозе вакцины на территорию Украины, в соответствии с темпами вакцинации, наличия этих препаратов и сроков их годности. Также, для предотвращения порчи, прежде используется вакцина с коротким промежутком до срока годности.
При этом Минздрав напоминает, что ведомство приняло решение применять минимально допустимый интервал между введением двух доз вакцины AstraZeneca, который разрешен инструкцией – четыре недели. Это позволит максимально быстро защитить людей и быстрее и рациональнее использовать имеющуюся вакцину.
В Минздраве также отметили, что в настоящее время в Украине изучается вопрос ревакцинации путем введения усиливающей (бустерной) дозы или выбора модели повторного проведения курса прививки.
Читайте также, Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа о перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам, в список попали чиновники и педагоги.
Кроме того, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. Перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое тестирование лекарств.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
За минувшие сутки, 22 сентября, в Украине сделали 144 768 прививок против коронавируса
За минувшие сутки вакцину от коронавируса в Украине получили 108 736 человек
В Украине работали 300 мобильных бригад, 1 004 пункта прививки и 353 центра вакцинации
За прошедшие сутки, 9 сентября, от коронавируса в Украине вакцинировали рекордное количество людей
Для всех детей от 12 лет рекомендует разрешить вакцинацию от коронавируса