В Украине у 35 676 доз вакцин от коронавируса 30 сентября закончится срок годности. Всего на данный момент в стране 11 457 084 доз COVID-вакцин от разных производителей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

На национальном, региональных и местных складах в наличии:

6 998 206 доз вакцины CoronaVac,

1 687 688 доз вакцины Comirnaty (Pfizer).

2 771 190 доз вакцины AstraZeneca.

Срок годности 30 сентября истекает:

у 1 640 доз вакцин AstraZeneca ,

у 34 036 доз вакцины Pfizer.

Срок годности до 31 октября:

у 1 604 591 доз вакцин AstraZeneca,

у 5772 вакцины Pfizer.

Срок годности до 30 ноября:

у 1 164 959 доз вакцины AstraZeneca,

у 2 862 доз вакцины Pfizer.

Вакцины Pfizer будут годными:

до 31 ноября – 2 862 доз,

до 31 декабря – 767 722 дозы,

до 31 января 2022 года - 877 296 доз.

Вакцины CoronaVac будут годными:

до 15 июня 2022 – 159 600 доз,

еще 8 838 606 доз будут годны до апреля-августа 2023 года.

В Минздраве подчеркнули, что в настоящее время в Украине проводится в среднем 107 тыс. вакцинаций в сутки, однако "уже сейчас наблюдается наращивание темпов".

В ведомстве подчеркнули, что принимаются все меры для того, чтобы рационально использовать имеющуюся вакцину.

Это касается принятия решения о ввозе вакцины на территорию Украины, в соответствии с темпами вакцинации, наличия этих препаратов и сроков их годности. Также, для предотвращения порчи, прежде используется вакцина с коротким промежутком до срока годности.

При этом Минздрав напоминает, что ведомство приняло решение применять минимально допустимый интервал между введением двух доз вакцины AstraZeneca, который разрешен инструкцией – четыре недели. Это позволит максимально быстро защитить людей и быстрее и рациональнее использовать имеющуюся вакцину.

В Минздраве также отметили, что в настоящее время в Украине изучается вопрос ревакцинации путем введения усиливающей (бустерной) дозы или выбора модели повторного проведения курса прививки.

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Кроме того, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. Перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое тестирование лекарств.

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