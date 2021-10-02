Напад на поліцейських: один правоохоронець загинув [ Редактировать ]
Напад на поліцейських у Чернігові. Біля місцевого супермаркету між двома правоохоронцями та групою молодиків зчинилася бійка. Як наслідок - один поліцейський загинув, ще одного - ушпиталили.
Обидва правоохоронці, повідомили в Нацполіції, на той час були у відпустці, тобто, вбрані в цивільне. Шістьох імовірних нападників уже затримали. Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.
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