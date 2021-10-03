В Бангладеш на сухогрузе почти при загадочных обстоятельствам одновременно умерли двое украинских моряков. Об этом сообщает издание Deniz Haber.

Судно AP ASTAREA прибыло в торговый порт Читтагонг из Египта. В настоящее время неизвестно, что именно стало причиной столь непонятной смерти.

30 сентября двое украинских моряков, находившихся на борту сухогруза AP ASTAREA, который прибыл в порт Читтагонг, умерли один за другим без видимых на то причин или болезней.

Отмечается, что по предварительной версии, причиной смерти одного из граждан Украины мог стать сердечный приступ. Их тела отправили на вскрытие, а сейчас расследование инцидента продолжается. Известно, что сухогруз AP ASTAREA, который шел под флагом Маршалловых островов, прибыл в Читтагонг из Египта 19 сентября 2021 года.

Читайте также, один украинский моряк умер от инсульта, не дождавшись медицинской помощи на судне в Аденском заливе. Без кондиционеров, холодильника и пищи в 40-градусную жару украинские моряки застряли на корабле у берегов Восточной Африки.

Кроме того, украинский моряк сгорел заживо во время пожара на контейнеровозе "Мессина". По данным СМИ, это произошло возле Шри-Ланки, он родом из Одессы, ему было 23 года, и это был его второй рейс, "Мессина" направлялась из Шри-Ланки в Сингапур.

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