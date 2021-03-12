Українське МЗС підтвердило загибель двох українських моряків у Чорному морі. Суховантаж потрапив у шторм біля румунського узбережжя. Команда йшла під прапором Коморських островів. Вирушила з порту в Ростові-на-Дону і прямувала до Румунії. На Облавку було 13 членів екіпажу, усі - українці. Загиблі - капітан та електромеханік, десятьох урятували, один зник безвісти, його пошуки припинили.

Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України: