МЗС підтвердило загибель українських моряків [ Редактировать ]
Українське МЗС підтвердило загибель двох українських моряків у Чорному морі. Суховантаж потрапив у шторм біля румунського узбережжя. Команда йшла під прапором Коморських островів. Вирушила з порту в Ростові-на-Дону і прямувала до Румунії. На Облавку було 13 членів екіпажу, усі - українці. Загиблі - капітан та електромеханік, десятьох урятували, один зник безвісти, його пошуки припинили.
Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України:
Що стосується врятованих українців, то 9 з них знаходяться в задовільному стані, громадянка України, яка також була членом екіпажу і була врятована, отримала серйозні травми. Відповідно румунська сторона прийняла рішення евакуювати її на територію власне Румунії в порт Констанца для надання медичної допомоги. За нашою інформацією її стан важкий, але стабільний.
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