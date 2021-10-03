Украина перестала быть "транзитной" страной для венгерского газа [ Редактировать ]
Транзитный путь голубого топлива на территорию Венгрии через Украину полностью прекращен. Об этом сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы Венгрии.
Таким образом, с 1 октября 2021 года транзит голубого топлива в Венгрию снизился в 4 раза, а прокачка газа через пункт Берегово в этот день не была прекращена и составила 4,823 миллиона кубометров. При этом 30 сентября она была в 3,8 раза больше - 18,528 миллиона кубометров.
Отмечается, что по состоянию на субботу, 2 октября, транзит голубого топлива снизился еще в 2 раза по сравнению с предыдущим днем - до 2,31 миллиона кубометров.
Читайте также, на территории Украины обнародовали план, согласно которому Украина получит план действий на случай отсутствия транзита газа. Компрессорные станции, относящиеся к украинской ГТС смогут создать давление, необходимое для транспортировки голубого топлива.
Кроме того, лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц выступил за сохранение транзита газа через Украину. Германия "приложила значительные усилия" для того, чтобы такие гарантии были даны и "на них можно было положиться".
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