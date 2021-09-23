Отсутствие газового транзита: Украина представила экстренный план [ Редактировать ]
На территории Украины обнародовали план, согласно которому Украина получит план действий на случай отсутствия транзита газа. Такое заявление сделали в Министерстве энергетики. Об этом сообщают "Украинские Новости".
Таким образом, оператор газотранспортных систем совместно с Минэнерго занимались разработкой новых сценариев работы ГТС, в том числе и на случай остановки транзита газа через территорию Украины. Был подготовлен Национальный план действий на случай кризисных ситуаций различной степени сложности.
Оператор ГТС Украины совместно с Минэнерго и другими госорганами постоянно разрабатывает различные сценарии работы газотранспортной системы, в частности, в случае частичной или полной остановки транзита. Стоит напомнить, что украинская ГТС уже работала в режиме полного отсутствия транзита в 2009 году, а в режиме ограниченного транзита - в 2014 и в начале 2020 года. Минэнерго подготовило соответствующий Национальный план действий на случай кризисных ситуаций различной степени сложности.
Отмечается, что компрессорные станции, относящиеся к украинской ГТС смогут создать давление, необходимое для транспортировки голубого топлива. Известно, что компрессорные станции могут работать также и в реверсном режиме.
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Кроме того, Германия назначила уполномоченным по вопросам транзита газа через Украину Георга Вальдерзее. Он уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году, когда проходили переговоры о продлении контракта о транзите.
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