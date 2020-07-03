Посидели в самолете и разошлись: люди попали на фейковый рейс [ Редактировать ]
В столице Тайваня Тайбэе в аэропорту "Суншань" провели фейковые рейсы. Это было сделано в знак поддержки любителей путешествий, которые из-за коронавируса лишились возможности летать. Об этом пишет Reuters.
В акции приняли участие авиакомпании China Airlines и EVA Air.
О имитации авиарейсов сообщили в Facebook. Потенциальных "пассажиров" уведомили, что будет три рейса. Чтобы "отправиться в путешествие" необходимо было сделать репост публикации.
Рандомным образом выбрали 90 человек, которые могли взять с собой одного друга.
Туристы подошли к делу серьезно. Они явились на авиарейсы с багажом и прошли все полагающиеся процедуры: паспортный и таможенный контроль и, конечно, делали селфи рядом с самолетом и на борту.
Посидев в салоне, люди покинули воздушное судно.
Судя по представленным фотографиям, жители Тайваня были довольны.
Ранее сообщалось, что аэропорт "Борисполь" ввел новые правила перевозки пассажиров, а "Укрзализныця" подготовила изменения в правилах перевозки багажа.
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