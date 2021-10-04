Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Чернигове группировку преступников, которые занимались фальсификацией ПЦР-тестов, а также COVID-сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно данным следствия, незаконная схема была организована двумя местными жителями в июне 2021 года. Злоумышленники ежемесячно зарабатывали на "клиентах" по 400 тысяч гривен. В схеме было замешано также туристическое агенство, чьим клиентам и продавались фиктивные документы.

Отмечается, что стоимость одного сертификата вакцинации составляла 1500 гривен, а одной справки о прохождении ПЦР-теста - 400-500. В ходе обысков у фигурантов дела были найдены вещественные доказательства. В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех причастных к делу лиц.

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Кроме того, в Кривом Роге правоохранители разоблачили местную жительницу, которая продавала поддельные медицинские справки об отсутствии коронавируса. За тысячу гривен заказчик получал сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста без проведения соответствующего исследования.

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