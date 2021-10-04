"Львов входит в "красную" зону карантина" - Садовой [ Редактировать ]
Источник: УНН
В понедельник, 4 октября городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что город уже входит в "красную" зону адаптивного карантина. Об этом сообщает Львовский городской совет.
В частности, наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом.
Мы "красной" зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также большая загрузка по больницам.
В городе с коронавирусом госпитализированы 372 человек.
За последние сутки были госпитализированы 35 человек, а не выписано никого. Такая динамика сохраняется последние 2 дня. Также мы открываем для приема больных COVID 8-ю больницу. Как правило, в тяжелые состояния попадают люди, которые не болели и не вакцинированы.
Читайте также, Европейский регулятор по лекарственным средствам заявил о фиксации случаев побочных эффектов после иммунизации препаратом от компании Pfizer/BioNTech, а также вакциной Janssen, производства американской компании Johnson&Johnson.
Кроме того, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе, Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты.
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