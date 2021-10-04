Компания Johnson&Johnson может подать заявление на иммунизацию граждан второй дозой своего препарата Janssen, так как бустерная доза препарата может защищает от госпитализации с COVID-19 на 71%. При этом J&J стали первыми, кто начал вакцинацию от коронавируса только одной дозой препарата. Об этом сообщает издание The New York Times.

Таким образом, компания Johnson&Johnson является самой последней из трех официальных поставщиков вакцин на территории США, которая собралась провести повторную вакцинацию населения, чтобы повысить защиту от коронавируса.

Отмечается, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами назначило встречу с представителями J&J и своего эксперта на 15 октября 2021 года, чтобы поднять соответствующий вопрос. Факт, что FDA назначило встречу еще до того, как компания подала заявление - отражает чувство неотложности в администрации президента Джо Байдена вакцинировать население для защиты от COVID-19.

Читайте также, вторая (бустерная) доза прививки вакциной от коронавирусной инфекции, производства американской компании Johnson&Johnson, обеспечивает защиту человека от заболевания COVID-19 с симптомами. Компания обнародовала результаты исследований.

Кроме того, Европейский регулятор по лекарственным средствам заявил о фиксации случаев побочных эффектов после иммунизации препаратом от компании Pfizer/BioNTech, а также вакциной Janssen, производства американской компании Johnson&Johnson.

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