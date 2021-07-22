Вакцина Johnson & Johnson: в список побочных эффектов попал редкий синдром [ Редактировать ]
Синдром Гиена-Барре официально попал в список редких побочных эффектов вакцины против коронавируса Johnson & Johnson. Соответствующее решение было принято после исследования зарегистрированных случаев выявления заболевания Комитетом по безопасности EMA, PRAC. Об этом сообщает European medicines agency.
Синдром Гиена-Барре (СГБ) будет внесен в список побочных эффектов препарата Janssen для предупреждения и повышения осведомленности медицинских работников и людей, которые выбирают эту вакцину.
СГБ - является острым аутоиммунным воспалительным заболеванием, характеризующимся поражением нервных клеток организма иммунной системой. Это, со своей стороны, может привести к боли, онемению или мышечной слабости, а в некоторых случаях - к летальному исходу.
Соответствующее решение было принято Комитетом по оценке рисков в фармаконадзоре (PRAC) после тщательного изучения 108 случаев развития СГБ вследствие вакцинирования препаратом Johnson & Johnson. Сейчас известно, что один из случаев в конечном итоге оказался летальным.
Ранее сообщалось, что в европейской стране ввели привилегии для вакцинированных граждан.
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