Компания ASUS объявила о начале продаж в Украине ноутбуков премиум-класса Vivobook Pro, которые ориентированы на широкий круг использования: от профессионалов до любителей.

Модельный ряд представлен в виде 16-дюймовых Vivobook Pro 16X OLED (N7600/M7600) или 14-дюймовых Vivobook Pro 14X OLED (N7400/M7400).

Vivobook Pro OLED

Самая главная особенность ноутбуков в его экране с OLED матрицей, выдающей высококлассное качество изображения и самую точную цветопередачу с широчайшими углами обзора.

16-дюймовый дисплей OLED HDR выдает разрешение в 4K с соотношении сторон 16:10 и максимальной яркостью 550 кд/м2, а 14-дюймовый дисплей OLED HDR формата 2,8K с максимальной яркостью 600 кд/м2 с возможностью воспроизведения 100% цветовой гаммы DCI-P3.

Это первые в мире ноутбуки, которые сертифицированы по стандарту VESA DisplayHDR True Black 600. Они также обладают сертификатом PANTONE® Validated, который подтверждает точность воспроизведения цветов профессионального уровня, и сертификатом эргономичности TÜV Rheinland.

Мощность ноутбуков обеспечивается процессорами Intel Core i7 H-серии 11-го поколения (N7400/N7600) или мобильными процессорами AMD Ryzen™ 5000 H-серии (M7400/M7600).

В их аппаратную конфигурацию также входят видеокарта до NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti и до 32 ГБ ОЗУ. Ноутбуки оборудованы системой охлаждения с двумя вентиляторами с технологией ASUS IceCool Plus и аккумулятором емкостью до 96 Вт ч.

Полноразмерный тачпад с гладкой поверхностью, встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев и клавиатура с подсветкой способствуют повышению производительности, а скоростные интерфейсы Thunderbolt 4 USB-C (N7400/N7600) или USB-C (M7400/M7600) предоставляют широкие возможности для подключения периферии.

Инновационный виртуальный интерфейс ASUS DialPad на тачпаде дает пользователям полный контроль над настройками в совместном программном обеспечении Adobe® для творчества, чтобы они могли полностью сосредоточиться на текущей задаче. Ноутбуки предлагаются в нескольких стильных вариантах цвета, включая серый, белый, черный и серебристый.

Компания ASUS в сотрудничестве с Adobe предлагает владельцам новых ноутбуков трехмесячную бесплатную подписку на полный пакет Adobe Creative Cloud, который включает более 20 программ для творчества, 100 ГБ облачного хранилища, Adobe Portfolio, Adobe Fonts и другое.

Ноутбуки Vivobook Pro 14X/16X OLED уже доступны в Украине по цене от 47 999 грн.

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