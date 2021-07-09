Qualcomm в сотрудничестве с Asus смогли создать, по их мнению, "самый идеальный смартфон на Android". Называется он Smartphone for Snapdragon Insiders, и, как следует из "неуклюжего" названия, он разработан в первую очередь как привилегия для армии преданных поклонников Qualcomm.

Qualcomm не является производителем устройств, поэтому компания заручилась поддержкой Asus для создания смартфона для Snapdragon Insiders. Так что фактически это устройство не от Qualcomm, а от Asus. Яркий пример для сравнения – серия смартфонов Nexus от Google, но заказанный производителем микросхем.

Смартфон для участников программы Snapdragon Insiders будет стоить 1499 долларов. Это дороже, чем самые мощные телефоны, доступные сегодня, такие как Galaxy S21 Ultra, iPhone 12 Pro Max и игровой ROG Phone 5 от Asus.

С точки зрения Qualcomm, Smartphone for Snapdragon Insiders – это демонстрация самого мощного процессора Snapdragon 888 в сочетании с 5G, огромными 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного накопителя.

Smartphone for Snapdragon Insiders обеспечивает быстрое соединение в сетях 5G с использованием модема X60 третьего поколения. Причем соединение по 5G одновременно работает на двух SIM-картах. Также внутри используются модули Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 и NFC.

В качестве операционной системы используется "голый" Android 11 без каких-либо дополнительных приложений или изменений в пользовательском интерфейсе.

Smartphone for Snapdragon Insiders

Лицевую часть покрывает 6,78-дюймовый AMOLED-экран производства Samsung с разрешением 2448 x 1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц и HDR10+. Он покрыт стеклом Gorilla Glass Victus.

Необычно, что датчик отпечатков пальцев находится на задней панели телефона, но это все еще 3D Sonic Sensor второго поколения Qualcomm.

На задней панели расположены три камеры: 64-мегапиксельная Sony IMX686, 12-мегапиксельная широкоугольная Sony IMX383 и 8-мегапиксельная телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. И основная, и телеобъектив имеют оптическую стабилизацию изображения. Сенсор способен снимать видео в разрешении 8K, а также использовать необычную новую функцию под названием AI Auto Zoom, когда камера фиксируется на объекте, приближается и отслеживает его.

Smartphone for Snapdragon Insiders

Телефон также оснащен технологией Snapdragon Sound. Для раскрытия аудио возможностей телефон SSI оснащен двумя стереодинамиками, четырьмя микрофонами, усилителем WDA8835 и аудиосистемой на кристалле (SoC) QCC5141 с поддержкой 24-битных файлов и потоковой передачей 96 кГц, а также AptX Adaptive и AptX Voice.

Таким образом, владелец сможет максимально использовать звук на телефоне, Qualcomm и Asus связывают с телефоном специальную пару настоящих беспроводных наушников Master & Dynamic MW08, которые имеют соответствующий цвет.

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В комплект также входит зарядное устройство Quick Charge 5 мощностью 65 Вт, бампер и пара кабелей USB Type-C.

Однако с точки зрения дизайна, Smartphone for Snapdragon Insiders – не самый красивый телефон, но логотип Qualcomm fireball на задней панели действительно загорается, чтобы придать ему особый характер. Всю мощную начинку пришлось вмещать в корпус толщиной 9,55 мм, а весит 210 граммов. Так что это определенно не самый тонкий и легкий телефон. Доступен он лишь в одном цвете – Midnight Blue.

Смартфон для Snapdragon Insiders будет запущен в августе по цене 1499 долларов в онлайн-магазине Asus в США, Великобритании, Китае, Японии, Южной Корее и Германии, а в будущем – в Индии.

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