Компания ASUS представила новый ноутбук своей фирменной игровой серии ROG. Лэптоп получил название ROG Zephyrus M16 и построен на базе производительного процессора с мощной акустикой и 16-дюймовым экраном (16:10), который вместили в корпус типичный для 15-дюймовых устройств.

16-дюймовый дисплей подучил очень тонкие рамки (4,6 мм) и занимает 94% поверхности крышки. Дисплей использует матрицу IPS с разрешением WQHD (2560×1600 пикселей) и частотой обновления в 165 Гц и очень быстрым временем отклика в 3 мс со 100% цветового пространства DCI-P3.

Экран дополнительно сертифицирован Pantone Validated, поддерживает технологии Adaptive-Sync и Dolby Vision.

Сам шарнир крышки позволяет ноутбуку раскрываться на 180 градусов, а в обычном рабочем режиме приподымает корпус над столом для лучшей вентиляции.

В основе ASUS ROG Zephyrus M16 используется 10-нм процессоры поколения Intel Tiger Lake-H вплоть до 11900H с частотой до 4,9 ГГц и до 48 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц. В качестве хранения используется твердотельный накопитель PCIe емкостью до 2 ТБ.

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Ноутбук оснащен современной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 с поддержкой технологии трассировки лучей.

Так как ноутбук игровой, то он оснащен эффектной RGB подсветкой. Но есть варианты с простой белой подсветкой подешевле.

Дополнительно ноутбук оснащен сканером отпечатков пальцев в кнопке питания, 6 встроенными динамиками Dolby Atmos с 3D-микрофоном, беспроводные модули Wi-Fi 6 (802.11ax 2×2) и Bluetooth 5.2, интерфейсы USB Type-C с Thunderbolt4 (поддерживает DisplayPort 1.4/PD 3.0), USB Type-C (USB 3.2 Gen2/DisplayPort 1.4/PD 3.0), USB3.2 Gen2 Type-A, USB3.2 Gen1 Type-A, HDMI 2.0b, сетевой порт и 3,5 мм звуковой разъем.

Питает всю аппаратную начинку батарейка емкостью 90 Вт*ч, которой хватит на 10 часов автономной работы. Самое главное, что вес такого игрового ноутбука составляет всего 1,9 кг.

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