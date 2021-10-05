Вечером Facebook, Instagram и WhatsApp внезапно перестали работать по всему миру. Глобальный сбой социальных сетей сильно ударил по состоянию главы компании Марку Цукербергу, который за вечер обеднел на 6,6 миллиардов долларов, что снизило его позицию в рейтинге богатейших людей планеты до 6-го места, сообщает Forbes.

Акции компании рухнули на 5,92% до $322,7 в ходе торгов биржи NASDAQ. Позже бумаги замедлили падение до 5,57% ($323,86), что эквивалентно $45 млрд.

Падение акций Facebook

Однако на цену акций также повлияло серьезное обвинение Facebook со стороны бывшей сотрудницы Фрэнсис Хауген, которая обвинила руководство в сокрытии пагубного влияния социальной сети на детей и доведения их до самоубийства, передает Bloomberg.

Читайте также В Twitter произошел глобальный сбой

Газета The Wall Street Journal также опубликовала расследование, основанное на внутренних документах Facebook, в котором подтверждаются факты негативного влияния сервисов компании, особенно Instagram.

Фрэнсис Хауген обвиняет компанию в том, что она ставит "прибыль выше безопасности" своих пользователей. Причем в компании знали о губительном воздействии на молодых пользователей, но решила скрыть результаты внутреннего расследования от общественности.

Далее последовал удар по социальным сетям, который лишил пользователей доступа к Facebook, Instagram и WhatsApp. За ними последовали отключения в Netflix, Steam и PlayStation.

Читайте также В Facebook ввели обновление в Instagram и Messenger

Как выяснили СМИ, за сбоем стоят хакеры, которые в этот момент украли данные 1,5 млрд пользователей Facebook и продают их на популярном хакерском форуме. Так что для безопасности рекомендуется сменить логин и пароль сразу после восстановления доступа к социальным сетям.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как была названа возможная причина глобального сбоя Facebook.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.