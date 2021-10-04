В понедельник, 4 октября, сервисы Netflix, Steam и PlayStation стали недоступны для пользователей. Тысячи пользователей по всему миру сообщают о проблемах с работой сервисов. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Причины сбоя пока не известны.

42% пользователей Netflix сообщают о проблемах с загрузкой видео,

33% - о прекращении работы сайта,

25% - что перестало работать приложение сервиса.

В то же время более 50% пользователей Steam сообщают, что невозможно подключится к серверу, при этом почти у четверти всех клиентов возникают проблемы с авторизацией, а еще у 21% - возникают проблемы на самом сайте сервиса.

Также клиенты жалуются на работу PlayStation Network:

у 58% пользователей возникает проблема с подключением к сервису,

23% - сообщают о невозможности залогиниться,

19% - не могут играть в игры из-за сбоя.

Ранее мы писали о том, что в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел глобальный сбой, пользователи по всему миру практически полностью "лишились" этих приложений, так как они одновременно стали недоступны.

Напомним, Twitter остановил верификацию профилей.

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