В понедельник, 4 октября, в мире произошел глобальный сбой в работе социальных сетей и мессенджеров. Так, среди "заблокированных" приложений - Facebook, Instagram, WhatsApp. Названа возможная причина сбоя. Об этом сообщает Reuters.

Так, сбой мог произойти из-за удаления записей DNS (система доменных имен), которые сообщают, как найти страницы соцсетей в интернете. При этом эксперты допускают возможность взлома извне, хотя считают этот вариант маловероятным.

Эксперты по безопасности заявили, что отключение могло быть вызвано ошибкой конфигурации, которая могла быть результатом внутренней ошибки. Также специалисты не исключают возможность саботажа со стороны провайдеров.

Читайте также Глобальный сбой в соцсетях: о чем заявили в компаниях

Эксперты считают менее вероятным взлом социальных сетей. Однако они допускают, что сервисы могли подвергнуться массовой атаке типа "отказ в обслуживании". Специалисты отмечают, что такая операция потребует либо координации между могущественными преступными группировками, либо очень инновационной техники.

Журналист Independent Брайан Кребс в свою очередь заявил, что записи DNS были удалены утром из таблиц глобальной маршрутизации.

Ранее мы писали о том, что в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел глобальный сбой, пользователи по всему миру практически полностью "лишились" этих приложений, так как они одновременно стали недоступны.

Напомним, Twitter остановил верификацию профилей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.