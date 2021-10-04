В понедельник, 4 октября, в мире произошел глобальный сбой в работе социальных сетей и мессенджеров.

В сети появляется неподтвержденная информация, что данные больше чем 1,5 млрд пользователей Facebook сейчас продаются на популярном хакерском форуме:

имена,

e-mail,

телефонные номера,

локации,

гендеры.

id.

На фоне происходящего уже упал индекс NASDAQ на 2,3%, а акции Facebook - на 5%, что эквивалентно $45 млрд.

Ранее мы писали о том, что в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел глобальный сбой, пользователи по всему миру практически полностью "лишились" этих приложений, так как они одновременно стали недоступны.

Напомним, Twitter остановил верификацию профилей.

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