В сети произошла крупнейшая в истории утечка данных - СМИ [ Редактировать ]
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В понедельник, 4 октября, в мире произошел глобальный сбой в работе социальных сетей и мессенджеров.
В сети появляется неподтвержденная информация, что данные больше чем 1,5 млрд пользователей Facebook сейчас продаются на популярном хакерском форуме:
- имена,
- e-mail,
- телефонные номера,
- локации,
- гендеры.
- id.
На фоне происходящего уже упал индекс NASDAQ на 2,3%, а акции Facebook - на 5%, что эквивалентно $45 млрд.
Ранее мы писали о том, что в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел глобальный сбой, пользователи по всему миру практически полностью "лишились" этих приложений, так как они одновременно стали недоступны.
Напомним, Twitter остановил верификацию профилей.
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