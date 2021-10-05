По состоянию на вторник, 5 октября, в Украине восемь областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

День назад семь регионов имели показатели "оранжевой" зоны, однако теперь к ним присоединилась Закарпатская область.

Всего в список с наиболее ухудшенной эпидемиологической статистикой входят сейчас такие области:

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Ровенская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Черновицкая.

Все эти регионы имеют плохие показатели уровня заболеваемости коронавирусом.

Худшая статистика сейчас в:

Черновицкой - 653,

Харьковской - 450,

Запорожской области - 380.

Норма должна составлять не более 75 на 100 тысяч населения.

Также отмечается, что в некоторых областях превышена динамика госпитализаций. Наихудшая ситуация в Херсонской области - 71,1% и Ривненской - 59,1%.

Ранее мы писали о том, что у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе, Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты.

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