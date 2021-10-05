Уже 8 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
По состоянию на вторник, 5 октября, в Украине восемь областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
День назад семь регионов имели показатели "оранжевой" зоны, однако теперь к ним присоединилась Закарпатская область.
Всего в список с наиболее ухудшенной эпидемиологической статистикой входят сейчас такие области:
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черновицкая.
Все эти регионы имеют плохие показатели уровня заболеваемости коронавирусом.
Худшая статистика сейчас в:
- Черновицкой - 653,
- Харьковской - 450,
- Запорожской области - 380.
Норма должна составлять не более 75 на 100 тысяч населения.
Также отмечается, что в некоторых областях превышена динамика госпитализаций. Наихудшая ситуация в Херсонской области - 71,1% и Ривненской - 59,1%.
Ранее мы писали о том, что у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе, Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты.
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