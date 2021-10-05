Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что в городе могут ввести ограничения из-за коронавируса. Их будут контролировать полиция с Муниципальной вартой, в том числе сотрудники коммунальных предприятий.

В преддверии возможного ухудшения ситуации разрабатывается алгоритм дальнейшего ужесточения правил, которые основаны на опыте других стран.

Например, когда только при наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей и распространения инфекции. Мы рассматриваем такие варианты ограничений.

По его словам, такие ограничения могут касаться и проезда в общественном транспорте.

Но, подчеркну, это на уровне идей пока - варианты, которые рассматриваются.

Также отмечается, что вводить COVID-сертификаты в общественном транспорте на случай "красного" уровня власти не хотят.

Но в случае резкого ухудшения ситуации - для того, чтобы не вводить полный локдаун, как это было в прошлом году, мы рассматриваем различные возможные гибридные ограничения, которые сейчас используют некоторые страны.

Читайте также, Европейский регулятор по лекарственным средствам заявил о фиксации случаев побочных эффектов после иммунизации препаратом от компании Pfizer/BioNTech, а также вакциной Janssen, производства американской компании Johnson&Johnson.

Кроме того, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе, Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.