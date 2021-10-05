В Киеве могут ввести новые ограничения [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что в городе могут ввести ограничения из-за коронавируса. Их будут контролировать полиция с Муниципальной вартой, в том числе сотрудники коммунальных предприятий.
В преддверии возможного ухудшения ситуации разрабатывается алгоритм дальнейшего ужесточения правил, которые основаны на опыте других стран.
Например, когда только при наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей и распространения инфекции. Мы рассматриваем такие варианты ограничений.
По его словам, такие ограничения могут касаться и проезда в общественном транспорте.
Но, подчеркну, это на уровне идей пока - варианты, которые рассматриваются.
Также отмечается, что вводить COVID-сертификаты в общественном транспорте на случай "красного" уровня власти не хотят.
Но в случае резкого ухудшения ситуации - для того, чтобы не вводить полный локдаун, как это было в прошлом году, мы рассматриваем различные возможные гибридные ограничения, которые сейчас используют некоторые страны.
Читайте также, Европейский регулятор по лекарственным средствам заявил о фиксации случаев побочных эффектов после иммунизации препаратом от компании Pfizer/BioNTech, а также вакциной Janssen, производства американской компании Johnson&Johnson.
Кроме того, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе, Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о том, что для некоторых украинцев могут изменить карантин
С четверга, 23 сентября, Киев перешел в "желтую" зону карантина. В связи с этим в столице Украины ввели ряд запретов
У четвер, 23 вересня, Україна переходить у "жовту" зону адаптивного карантину. Таке рішення ухвалила Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Во вторник, 21 сентября, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введения "желтой зоны" карантина в стране
За новими правилами - бізнесу у жовтій зоні дозволили самостійно обирати - обслуговувати лише вакцинованих осіб або ж усіх.