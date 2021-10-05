СНБО запустил сайт с украинскими санкционными списками [ Редактировать ]
Во вторник, 5 октября, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) запустил сайт с украинскими санкционными списками.
В нем:
- почти 4 000 записей с физическими лицами,
- почти 2 000 - с юридическими.
В частности, на сайте sanctions-t.rnbo.gov.ua содержится перечень физических и юридических лиц, против которых применяются санкции.
На сайте есть поиск по ФИО, а также указывается номер президентского указа и его дата, дата рождения фигуранта, гражданство, срок действия санкций, род деятельности и место проживания.
В отношении юридических лиц указаны такие данные:
- название компании,
- налоговый номер,
- тип санкций,
- срок действия санкций,
- юридический адрес
- и так далее.
Ранее мы писали о том, что палата представителей Конгресса США одобрила правку в проект оборонного бюджета о санкциях против газопровода "Северный поток-2".
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