Во вторник, 5 октября, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) запустил сайт с украинскими санкционными списками.

В нем:

почти 4 000 записей с физическими лицами,

почти 2 000 - с юридическими.

В частности, на сайте sanctions-t.rnbo.gov.ua содержится перечень физических и юридических лиц, против которых применяются санкции.

На сайте есть поиск по ФИО, а также указывается номер президентского указа и его дата, дата рождения фигуранта, гражданство, срок действия санкций, род деятельности и место проживания.

В отношении юридических лиц указаны такие данные:

название компании,

налоговый номер,

тип санкций,

срок действия санкций,

юридический адрес

и так далее.

Ранее мы писали о том, что палата представителей Конгресса США одобрила правку в проект оборонного бюджета о санкциях против газопровода "Северный поток-2".

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