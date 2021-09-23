В четверг, 23 сентября, палата представителей Конгресса США одобрила правку в проект оборонного бюджета о санкциях против газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Согласна правке, президент США обязан ввести санкции против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству "Северного потока-2".

Поправка не позволяет освобождать от санкций под различными предлогами, например, в интересах нацбезопасности.

Теперь законопроект должен утвердить Сенат, а потом подписать президент Джо Байден.

Напомним, что 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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