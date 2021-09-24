В пятницу, 24 сентября, палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2022 год в $768 млрд.

Документ предусматривает введение санкций против суверенного долга России и российских чиновников.

Так, предлагается запретить покупку или продажу американскими инвесторами новых выпусков российских облигаций на вторичном рынке.

Под запрет попали облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком России, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством РФ, со сроком погашения от 14 дней.

Также в документ включили правку с рекомендацией администрации президента США ввести санкции в отношении 35 россиян, среди которых:

премьер-министр Михаил Мишустин,

пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,

бизнесмены Роман Абрамович.

Алишер Усманов,

главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

телеведущий Владимир Соловьев.

Ранее мы писали о том, что палата представителей Конгресса США одобрила правку в проект оборонного бюджета о санкциях против газопровода "Северный поток-2".

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