В Конгрессе США одобрили новые санкции против России [ Редактировать ]
В пятницу, 24 сентября, палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2022 год в $768 млрд.
Документ предусматривает введение санкций против суверенного долга России и российских чиновников.
Так, предлагается запретить покупку или продажу американскими инвесторами новых выпусков российских облигаций на вторичном рынке.
Под запрет попали облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком России, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством РФ, со сроком погашения от 14 дней.
Также в документ включили правку с рекомендацией администрации президента США ввести санкции в отношении 35 россиян, среди которых:
- премьер-министр Михаил Мишустин,
- пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,
- бизнесмены Роман Абрамович.
- Алишер Усманов,
- главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
- телеведущий Владимир Соловьев.
Ранее мы писали о том, что палата представителей Конгресса США одобрила правку в проект оборонного бюджета о санкциях против газопровода "Северный поток-2".
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