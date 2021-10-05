На Луганщині зафіксували ворожий безпілотник [ Редактировать ]
На Донбасі минулої доби чотири порушення режиму тиші. Біля Лебединського і Новотошківського ворог гатив із гранатометів та кулеметів. На Луганщині запустив через лінію розмежування безпілотник. На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат у війську немає.
Олександр Павлюк, командувач Об'єднаних Сил:
Провокації в принципі проходять кожен день, залежить від завдань, які ставлять куратори російському супротивнику. Від 4 до 14 обстрілів в день. У нас немає заборони на відкриття вогню, кожен командир на місці приймає таке рішення, щоб зберегти особовий склад.
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Супротивник бив у напрямку Лебединського з протитанкових та автоматичних гранатометів.
Бійці - у задовільному стані, повідомили у штабі. Поблизу Кримського на Луганщині та Павлополя на півдні Донеччини ворог вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Сьогодні через підрив вибухового пристрою на фронті загинув військовий. І це - перша смерть на Донбасі за цей тиждень. Бо цього тижня уперше за доволі тривалий час на передовій було відносне затишшя.
Загалом за попередню добу - 12 атак. У напрямку Світлодарська противник вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Водяного та Павлополя скинув з безпілотників осколкові гранати, а також обстріляв українські позиції з гранатометів і стрілецької зброї.
Напередодні ворог 8 разів порушував режим тиші.