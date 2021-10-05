На Донбасі минулої доби чотири порушення режиму тиші. Біля Лебединського і Новотошківського ворог гатив із гранатометів та кулеметів. На Луганщині запустив через лінію розмежування безпілотник. На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат у війську немає.

Олександр Павлюк, командувач Об'єднаних Сил: