Во вторник, 5 октября, секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга в Офисе президента заявил о том, что пик заболеваемости коронавирусом у Украины еще впереди.

Так, по его словам, прогнозируется заполненность мест в больницах на 50-55 тысяч на конец октября.

В целом по стране подготовлено 80 тысяч коек для больных коронавирусом.

Секретарь СНБО продемонстрировал журналистам систему "Сота", которая действует для информирования высшего руководства страны об оперативной ситуации.

Вы можете посмотреть все данные по стране - в какой области, в каком городе, городке, в какой больнице сколько мест. Также есть информация по вакцинации - первичная, вторичная, возрастные категории и тому подобное. Информация обновляется ежедневно в полночь.

Он также добавил, что ситуация с коронавирусом на временно оккупированных территориях мониторится. На данный момент она, по словам Данилова остается очень напряженной.

Напомним, что в Украине у 35 тысяч доз вакцин заканчивается срок годности.

Кроме того, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. Перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое тестирование лекарств.

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