Во вторник, 5 октября, секретарь СНБО Алексей Данилов во время пресс-брифинга в Офисе президента заявил о том, что следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины будет посвящено проблемам контрабанды и использования недр страны.

Заседание состоится 8 или 15 октября.

Ближайшее заседание Совета национальной безопасности и обороны должно состояться или в эту пятницу (8 октября) или в следующую пятницу (15 октября). Это зависит от решения президента нашей страны.

В ходе встречи будет заслушана ситуация о положении дел с контрабандой. Каждый ответственный государственный орган должен будет отчитаться по каждому лицу, к которому применены санкции за контрабанду.

Вторая ситуация будет связана с недрами. По его словам, "там будут также те лицензии, которые, к слову, сегодня у многих компаний, как выяснилось, считаются на оффшорах".

Данилов также анонсировал появление в ближайшие дни ряда указов по решениям СНБО, связанным с т.н. "ворами в законе" и криминалитетом.

Ранее мы писали о том, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) запустил сайт с украинскими санкционными списками.

Ранее мы писали о том, что палата представителей Конгресса США одобрила правку в проект оборонного бюджета о санкциях против газопровода "Северный поток-2".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.