Евросоюз пока не планирует исключать Украину из своего списка безопасных направлений для путешествий в связи с COVID-19. По крайней мере, ближайшие две недели.

Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Похоже, на этой неделе ни одна страна не будет изъята из списка безопасных третьих стран, откуда рекомендован въезд. Это означает, что Украина пока "выживает" и будет оставаться в списке по крайней мере еще две недели", - написал журналист.

Ранее сообщалось, что Кулеба ждет прорывных решений на октябрьском саммите Украина-ЕС.