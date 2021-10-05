ЕС оставит Украину в "зеленом списке" [ Редактировать ]
Евросоюз пока не планирует исключать Украину из своего списка безопасных направлений для путешествий в связи с COVID-19. По крайней мере, ближайшие две недели.
Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
"Похоже, на этой неделе ни одна страна не будет изъята из списка безопасных третьих стран, откуда рекомендован въезд. Это означает, что Украина пока "выживает" и будет оставаться в списке по крайней мере еще две недели", - написал журналист.
Ранее сообщалось, что Кулеба ждет прорывных решений на октябрьском саммите Украина-ЕС.
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