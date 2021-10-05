Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №3637, который касается легализации криптовалюты на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Таким образом, регулирование обращения криптовалют осуществляется именно регуляторами финансовых рынков. Мировой опыт показывает, что регулирование обращения криптовалют осуществляется именно регуляторами финансовых рынков, чтобы не допустить появление финансовых пирамид с виртуальными активами.

Учитывая это, президент Украины возвращает документ в парламент с предложением внести изменения, согласно которым функции государственного регулирования должны быть отнесены к компетенции регуляторов, которые уже существуют в Украине, а именно: Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национального банка Украина.

Отмечается, что законопроект предлагает создание нового центрального органа - Национальную службу по урегулированию обращения виртуальных активов, что влечет за собой дополнительные расходы.

Ранее мы писали, что Верховная Рада Украины легализовала виртуальные активы. Соответствующий законопроект № 3637 во втором чтении поддержали 276 нардепов, после подписи президента криптовалюты получат юридический статус, а участники рынка смогут защищать права на виртуальные активы в суде.

Кроме того, криптовалюта Chia, для добычи которой требуются накопители данных, не оправдала ожидания майнеров. Эксперты не советуют приобретать компьютерное "железо", побывавшее в майнерских фермах - большая скидка не компенсирует непредсказуемый остаточной ресурс накопителя.

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