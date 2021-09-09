Майнеры распродают жесткие диски из-за краха криптовалюты Chia [ Редактировать ]
Источник: AFP
Криптовалюта Chia, для добычи которой требуются накопители данных, не оправдала ожидания майнеров. О проблемах токена и его добытчиков сообщает VNExpress.
Криптовалюта, появившийся весной 2021 года, вызвал на старте ажиотаж. В мае пиковая стоимость монеты составляла $1685 однако котировки быстро начали снижаться и в сентябре за Chia давали $215.
По задумке создателей Chia, майнить "крипту" нужно с помощью жестких дисков, а не вычислительной мощностью графических карт, как другие монеты. Причем медленные, но с большим объемом памяти накопители оказались для этого лучше приспособлены.
Майнеры, создавшие дефицит жестких дисков несколько месяцев назад, теперь распродают их в несколько раз дешевле, чем покупали. Спад особенно затронул криптодобытчиков Юго-Восточной Азии, где монета была популярна.
Эксперты не советуют приобретать компьютерное "железо", побывавшее в майнерских фермах - большая скидка не компенсирует непредсказуемый остаточной ресурс накопителя.
Майнеры сообщают, что твердотельный накопитель емкостью 1 терабайт выдерживает при добыче Chia около 80 дней, в то время как при нормальном использовании может прослужить 10 лет.
Вместе с тем майнинг Chia использует меньше энергии, чем другие монеты, такие как Bitcoin и Ethreum, и поэтому его называются "зеленой" криптовалютой.
Напомним, что Верховная Рада поддержала легализацию криптовалют в Украине. Украинцам разрешат расчеты криптовалютой: по аналогии с долларовыми картами, будет осуществляться "мгновенная конвертация валют". Вместе с тем закон "О виртуальных активах" предусматривает и уплату налогов с полученных доходов.
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І одним із найбільш гучних депутатських голосувань стала легалізація віртуальної валюти, аби в майбутньому криптобіржі могли законно працювати в Україні. І в цьому й уряд, і депутати бачать зиск.