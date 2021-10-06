У Британії та США занепокоєні через напад на журналістів [ Редактировать ]
І скандал з Укрексімбанком уже вийшов на міжнародний рівень. Нападом на журналістів "Схем" стурбовані в посольствах Великої Британії й США.
Там заявляють, що сподіваються на прозоре та об'єктивне розслідування. А ще нагадують, що вільні ЗМІ - це ознака демократії.
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У понеділок журналісти програми розслідувань "Схеми" з Радіо Свобода прийшли поговорити з Мецгером. Та коли кореспондент поставив незручне для банкіра запитання, розмову грубо перервали...
Медійники саме брали інтерв'ю у Мецгера, і йому не сподобалося одне із запитань - посадовець наказав охоронцям забрати в журналістів камери й знищити записи.
Так у президента відреагували на скандал, що зчинився після нападу охорони банку на журналістів програми "Схеми".
Проблема ще і в тому, що зараз відбувається в самому Афганістані, де владу взяли таліби. Де жінкам уже наказали не ходити на роботу і залишатися вдома, а чоловікам - заборонили голитися.
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