Четверо людей поранені через стрілянину у Техаській школі [ Редактировать ]
Стрілянина - у середній школі американського штату Техас. Щонайменше четверо людей поранені. Їхнім життям нічого не загрожує. За даними правоохоронців, нападник - 18-річний Тімоті Джордж Сімпкінс.
Він начебто побився з іншими школярами, а потім вистрелив у кількох людей, і утік автівкою. Невдовзі поліцейські затримали зловмисника. І вже висунули обвинувачення в збройному нападі за обтяжливих обставин.
по теме
Там в одному з сіл чоловік відкрив посеред вулиці вогонь з мисливської рушниці. В руках тримав ще й гранату. І тільки дивом нікого не вбив.
Трагедия произошла в школе города Лонг-Бич. Мона Родригес подралась в школе с другой 15-летней ученицей. Охранник разнял девочек и пригрозил им баллончиком со слезоточивым газом. Когда девушку близкие забирали на автомобиле из школы, охранник дважды выстрелил им вслед
38-летний преподаватель одного из лицеев распространял дурман среди наркозависимых жителей областного центра. "Барыжил" даже на переменах между "парами" в учебном заведении, где работал. Что именно он преподавал юным жителям Хмельницкого, не сообщается
Діти саме чекали транспорту, коли невідомий відкрив вогонь з машини, яка проїжджала повз. Нападника досі розшукує поліція.
Поводом к запрету удушающих приемов стал ряд нашумевших инцидентов, когда удушающие приемы полицейских приводили к гибели задерживаемых. Самым громким из них стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда