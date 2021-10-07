В четверг, 7 октября, Верховная Рада Украины закрыла пленарное заседание.

Нового спикера парламентарии так и не выбрали. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания.

Рассмотрение кандидатур продолжится завтра.

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Как заявила вице-спикер Елена Кондратюк, завтра продолжатся выступления народных депутатов в обсуждении вопроса назначения нового спикера. Она также объявила о закрытии пленарного заседания, поскольку на 16:00 запланировано внеочередное заседание.

Напомним, 2 октября народные депутаты от "Слуги народа" в Трускавце собрали более 150 подписей за отзыв спикера Рады Дмитрия Разумкова. Ранее Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний парламента на два пленарных дня - 5 и 6 октября. После этого отставку главы Рады внесли в повестку дня.

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